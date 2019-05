Jambor regressa às opções do Rio Ave para a receção ao Benfica

O médio Jambor está de regresso às opções do Rio Ave e foi convocado para a partida de domingo com o Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS, anunciou este sabádo o clube vila-condense.O médio croata falhou o último jogo, frente ao Moreirense (vitória por 2-1), devido a castigo, mas volta a entrar no leque das escolhas do técnico Daniel Ramos, que, desta vez, por opção, prescindiu do defesa Matheus Reis.Diego Lopes, Leandrinho e Nélson Monte não recuperaram de lesões e continuam de fora das escolhas do treinador dos vila-condenses.O Rio Ave, sétimo classificado, com 42 pontos, recebe no domingo o Benfica, líder do campeonato, com 81 pontos, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.Leo Jardim e Paulo Vítor.Rúben Semedo, Borevkovic, Júnio Rocha, Fábio Coentrão, Afonso Figueiredo e Messias.Tarantini, Filipe Augusto, Jambor e Gelson Dala.Bruno Moreira, Nuno Santos, Carlos, Ronan, Gabrielzinho, Joca e Galeno.