João Schmidt troca Rio Ave pelo Nagoya Grampus

O médio brasileiro João Schmidt assinou pelo Nagoya Grampus, depois de ter estado no Rio Ave na primeira metade da temporada 2018/19, anunciou esta quarta-feira o clube japonês.O brasileiro, de 25 anos, tinha estado emprestado aos vila-condenses pelos italianos do Atalanta na primeira metade da temporada e muda-se agora a título definitivo para o conjunto japonês.Esta foi a segunda passagem de Schmidt por Portugal, depois de ter estado no V. Setúbal em 2014/15, por empréstimo do São Paulo, o seu único clube no Brasil.Esta época, o brasileiro fez 25 jogos no Rio Ave e marcou cinco golos.