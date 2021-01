João Silva apresentado como treinador do Rio Ave B

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, que João Silva é o novo treinador da equipa B. O técnico, de 41 anos, sucede assim a Pedro Cunha, que foi promovido à equipa principal.





Natural de Vila do Conde, João Silva regressa a um clube que conhece bem. Em 2017/18, o novo timoneiro da formação secundária rioavista fez parte da equipa técnica de Miguel Cardoso.A equipa ‘B’ do Rio Ave FC, atual segundo classificado da Série B do Campeonato de Portugal, tem novo treinador. Para além do Rio Ave, João Silva já representou Moreirense, Trofense, Gondomar, Vizela, Belenenses, Arouca, CD Aves, Benfica Huambo, seleção de Angola, Al Itthiad Tripoli e Al-Batin, sempre na condição de treinador-adjunto/preparador físico. Na temporada passada esteve ao serviço do Cahves.Fábio Faria (treinador-adjunto), Pinho (treinador de guarda-redes) e Márcio Silva (analista) compõem a equipa técnica de João Silva. A estreia do técnico está agendada para esta quarta-feira, num encontro frente ao V. Guimarães B. Neste momento, o Rio Ave B ocupa o 2º lugar da Série B do Campeonato de Portugal.