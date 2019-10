Joca perto do regresso em pleno

O médio Joca falhou os jogos do Rio Ave com Tondela, Sporting e FC Porto devido a uma luxação no ombro direito e, apesar de continuar a trabalhar com a equipa, tem evitado choques ou qualquer outra situação que o possa voltar a limitar fisicamente. Apesar disso, é expectável que o jogador de 23 anos volte a treinar sem limitações durante esta semana e possa ser opção para o embate dos vila-condenses com o Portimonense para a Taça da Liga.

Ação de solidariedade

O Rio Ave vai oficializar amanhã uma parceria com o ‘Projeto 24+24 - Realiza Sonhos’, composto por uma equipa de pilotos que vai participar na ‘24 Horas TT Vila de Fronteira’ e que cederá espaços publicitários a associações de solidariedade. Os jovens das instituições poderão andar nos carros de competição no dia 27 deste mês.