Jogador do Rio Ave já recusou trocar de camisola com... Neymar

Na entrevista concedida à Agência EFE, Aderllan Santos emitiu uma opinião curiosa sobre o hábito de muitos jogadores trocarem camisolas no fim dos jogos com adversários. Para o central do Rio Ave, isso não faz lá muito sentido, a não ser que seja amigo do outro jogador. E, nesse sentido, até já recusou trocar de camisola com Neymar, quando Aderllan Santos jogava no Valencia e o compatriota no Barcelona.





"Ligou-me um amigo para que trocasse a camisola no jogo do Barcelona com o Neymar e eu disse 'não, não posso'. Quando acaba o jogo, saio. Se ele for meu amigo, sim, mas se não é meu amigo não tem significado para mim. Tenho camisolas que foram oferecidas por Marcelo, Danilo,... Depois do jogo, trocar a camisola com alguém que não conheço para mim não tem sentido", contou Aderllan Santos.