Jogadores do Rio Ave veem a família aumentar em tempos de quarentena

Nuno Santos e Tarantini partilharam nas redes sociais a boa nova: ambos foram pais por estes dias de quarentena e hoje mostraram os respetivos rebentos.





"E foi no dia 18.03.2020, às 16h54, que a minha vida mudou para sempre. Agora sim, sou um homem realizado. A tua mamã é uma guerreira. Amo-te Nuninho!", escreveu Nuno Santos.Já Tarantini mostrou o Vicente e a irmã. "Em 2001 iniciei uma caminhada no futebol profissional! Uma carreira de 19 anos envolta de muitas dificuldades e sacrifícios mas com uma enorme dedicação e vontade de triunfar.Nestes dias, decidi fazer um 'corte' que me levasse ao passado. Algo para sentir de onde vim e o percurso que fiz.Hoje... tempos de novas exigências. Já somos 4 cá em casa!Bem vindo Vicente!"