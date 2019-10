Jogo com o Condeixa antecipado

O plantel do Rio Ave regressa aos treinos apenas esta tarde, após um período de folgas mais alargado que o habitual, para iniciar a preparação da partida com o Condeixa, referente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal.

Ora, esse encontro estava agendado para domingo, dia 20, todavia foi antecipado para sábado, dia 19, às 11h15. O desafio entre os vila-condenses e a formação de Condeixa-a-Nova, que milita na Série C do Campeonato de Portugal, será transmitido no Canal 11.

No regresso aos trabalhos, o treinador Carlos Carvalhal não vai poder contar com os lesionados Nadjack e Joca. Ausentes ao serviço das seleções estão o avançado Mehdi Taremi (Irão) e ainda o jovem Costinha, que foi convocado para a Seleção portuguesa sub-20.