Jonathan Buatu cedido pelo Rio Ave ao Aves

O defesa internacional angolano Jonathan Buatu foi emprestado pelo Rio Ave ao Aves até ao final da temporada, com opção de compra, anunciou esta sexta-feira o lanterna-vermelha da Liga.

"Sei que o Aves é um clube com uma grande massa adepta e com muita história - ainda num passado recente venceu a Taça de Portugal. Sei que podemos ainda fazer coisas muito boas nesta época", assumiu o central, de 26 anos, em declarações à página oficial do emblema do concelho de Santo Tirso.

Nascido na Bélgica, Jonathan Buatu regressa a Portugal, depois de na época passada ter cumprido 28 jogos pelo Rio Ave, clube que o cedeu na primeira metade de 2019/20 ao Mouscron, no qual somou dois minutos repartidos por outros tantos encontros.

Formado no Standard de Liège e com passagens por Genk, Brussels, Waasland-Beveren e os ingleses do Fulham, o defesa mantém contrato com os vila-condenses até 2022 e é o primeiro reforço anunciado pelo Desportivo das Aves na reabertura de mercado.

Os nortenhos ocupam a última posição da I Liga, com apenas seis pontos, correspondentes a duas vitórias e 12 derrotas, e estão a seis pontos da 'linha de água', detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 30 golos encaixados.