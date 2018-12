José Gomes: «Andámos sempre a correr atrás dos erros e falhanços»

José Gomes lamentou a falta de eficácia no duelo desta quarta-feira com o Sporting , dizendo que a derrota apareceu com números demasiados pesados."Não. São números excessivos. Foi um grande espetáculo com alguns erros defensivos nossos que pagámos com golos. Estivemos quatro vezes sozinhos com o guarda-redes e não convertemos. Em vários momentos podíamos retomar a disputa da eliminatória, mas o Sporting acabou por ser mais feliz. Parabéns. Temos de estar mais concentrados nas tarefas defensivas, não podemos sofrer tantos golos. Temos de fazer esta reflexão. Mas voltámos a demonstrar que ofensivamente conseguimos coisas extraordinárias que podiam ter terminado em golos. Também não é normal não convertermos tantas. O jogo correu bem, o Sporting, marcou mais golos e passou a eliminatória.""O que criaram, converteram e nós não. Com os erros defensivos graves, eles converteram dois golos. Tivemos oportunidades em jogadas interessantes, de futebol bonito, mas não convertemos. Estou de acordo com Keizer quando diz que foi a eficácia que determinou o desfecho.""Sim, já tinha dito ao Carlos para aquecer. Ainda estava 2-0. O 3-1 acaba por relançar a partida, acreditávamos que ficaríamos outra vez na disputa da eliminatória, mas andámos a correr atrás dos erros cá atrás e dos falhanços.""Descansado não posso ficar, porque eu e o clube trabalhamos para vencer. Agora, o que construímos, o futebol que apresentamos, dá bases para acreditar que vamos fazer uma época extraordinária como disse desde o início. Mas hoje perdemos um dos objetivos da época, que era a conquista da Taça. Vamos acreditar que com este processo vamos fazer uma época espetacular."