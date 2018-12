José Gomes e o interesse do Reading: «Jamais virarei as costas a quem confiou em mim»

José Gomes, treinador do Rio Ave, confirmou este domingo a existência do interesse do Reading, do segundo escalão do inglês, na sua contratação.Apesar da sondagem, o técnico da formação vila-condense disse-se sentir "feliz no Rio Ave", lembrando que foi "o clube que abriu as portas" ao seu regresso ao futebol português."É verdade [o interesse], mas o contacto que tiveram comigo não ficou mais longo do que isso. Estive fora do país durante vários anos, e foi o Rio Ave que me recebeu de braços abertos e confiou nos meus serviços", disse o técnico, quando foi confrontado com o assunto, no final do jogo de hoje, com o Belenenses, que terminou com um empate (2-2).José Gomes vincou que, neste momento, é "um funcionário do Rio Ave", e que a conversa sobre esse assunto terá ser feita "entre as partes" antes de ter a sua análise."Não é uma questão financeira, jamais virarei as costas a quem confiou em mim", garantiu.O treinador do Rio Ave disse estar "muito feliz em Vila do Conde", considerando que o trabalho que a equipa tem feito "é extraordinário", e confessando o sentimento de já fazer parte "da família" do clube."Quase todos os treinadores ambicionam experimentar o ambiente do futebol inglês, e eu não fujo à regra, mas jamais viraria as costas a quem confiou em mim. Pela minha relação com o Rio Ave e com os meus jogadores, se isso se viesse confirmar seria uma decisão muito difícil de tomar. Neste momento, não chegou à minha parte, e pode até nem chegar", completou o treinador do Rio Ave.José Gomes é o terceiro treinador português a ser colocado na órbita do Reading, depois de ter sido noticiado o interesse em Luís Castro (Vitória de Guimarães) e Vítor Pereira (dos chineses do Shangai SIPG), que terão declinado o convite do emblema que ocupa o 21.º lugar do segundo escalão do futebol inglês.