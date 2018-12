José Gomes e o jogo com o Belenenses: «O mais importante da época»

O treinador do Rio Ave, José Gomes, considerou este sábado que o jogo de domingo frente ao Belenenses, da 13.ª jornada da Liga NOS, "é, até agora, o jogo mais importante da época" para a sua equipa.O técnico dos vila-condenses, que não vence no campeonato há quatro jornadas consecutivas (três derrotas e um empate), não quer perder contacto com o primeiro terço da tabela classificativa, tendo, para isso, de garantir um bom resultado frente aos lisboetas."O jogo mais importante da época, até agora, é este com o Belenenses, porque, olhando para a forma como está a classificação, é importante ficarmos colados ao grupo da frente", apontou o treinador.Apesar da série de resultados negativos, José Gomes garantiu que "a equipa está plenamente confiante no que é capaz de fazer", lembrando que apesar da última derrota, em Guimarães, por 3-2, os jogadores mostraram "muita personalidade ao assumir o jogo"."Estamos dentro do processo que nos tem identificado ao longo do campeonato. Temos de fazer o nosso jogo e dar sequência ao trabalho. Os jogadores têm treinado bem, e, pondo em prática o que têm treinado, os resultados vão aparecer", afirmou José GomesSobre o adversário, o treinador do Rio Ave espera "uma equipa confiante, organizada e bem orientada, que causará dificuldades"."O Belenenses começou a época a apresentar um futebol de controlo e posse, tal como na temporada passada, mas quando as coisas não estavam a correr tão bem alterou para um sistema mais objetivo e direto. Pela consolidação dos princípios que já tinha da época anterior, é capaz de jogar nestas duas formas, porque tem bons intérpretes para isso", analisou o treinador do Rio Ave.Questionado sobre se irá fazer algumas poupanças neste desafio, tendo em vista os embates, na próxima semana, com o Sporting, para a Taça de Portugal, quarta-feira, e o FC Porto, para o campeonato, no domingo, o treinador do Rio Ave reiterou que o foco está neste desafio."Não estamos num momento de fazer gestão. Há jogadores que estão com pequenos problemas de ordem física e só por isso poderão não jogar este domingo", garantiu.Definitivamente de fora do encontro estão Nuno Santos, Ronan e Joca, todos a recuperarem de lesões.O Rio Ave, sexto classificado da Liga NOS, com 18 pontos, recebe no domingo o Belenenses, que segue em sétimo, também com 18, numa partida agendada para as 15:00, em Vila do Conde.