José Gomes e o penálti: «Vê-se que não há intenção do jogador»

José Gomes, treinador do Rio Ave, analisou o empate deste domingo diante do Belenenses admitindo que a sua equipa não entrou bem na partida, mas apontando o dedo a algumas decisões da equipa de arbitragem."Não foi um jogo conseguido da nossa parte, mas também por mérito do Belenenses, que conseguiu, em vários momentos, anular as nossas saídas desde trás, precipitando uma primeira parte muito equilibrada, mas sem grandes oportunidades. Na segunda parte, estivemos melhor, conseguimos sair mais vezes a jogar, mas, depois, surgiram várias situações, que já começam a ser recorrentes, e que, mesmo compreendendo que é difícil ser árbitro, merecem explicações até que ponto deve ir o VAR. No lance que resulta no golo anulado ao Rio Ave, há efetivamente uma bola no braço do Vinícius, mas, se puxamos um frame atrás, há falta sobre ele. No penálti assinalado, que é impossível o árbitro ver, a bola bate primeiro no peito do Matheus Reis e só depois no braço, vê-se que não há intenção do jogador", referiu.Questionado sobre o facto de não ter mexido mais cedo na equipa, o treinador respondeu: "Todos os jogadores em campo estavam comprometidos com o jogo e demonstraram vontade de vencer".