José Gomes: «Erros contra estes adversários pagam-se com pontos»

José Gomes, treinador do Rio Ave, analisou a derrota deste domingo em Guimarães sublinhando que a sua equipa merecia mais."Fizemos um jogo à procura da vitória. Jogámos contra o Vitória de Guimarães, uma equipa muitíssimo bem organizada, e conseguimos ter superioridade, controlo do jogo, mais tempo de bola e criar mais oportunidades. Quando se analisam estas virtudes, [o adequado] seria qualquer resultado que desse, no mínimo, o empate. Assim não aconteceu por imprudência nos lances que dão grande penalidade e são grande penalidade. Ainda não tive acesso às imagens da falta que deu para o terceiro golo. Fico com a sensação de que não houve qualquer falta. O árbitro garantiu-me que há um 'pisão' do Diego [Lopes]. Mas ao chegarem a este estádio e ao encostarem o Vitória de Guimarães, tirando-lhes a sua força, que é a capacidade na circulação de bola, os meus jogadores mereciam mais para brindarem os nossos adeptos com outro resultado que não este. Quando sofrermos golos não é a defesa, nem o guarda-redes. É a equipa. Temos de ser mais prudentes. Efetivamente estes erros contra adversários fortes com o Vitória de Guimarães pagam-se com pontos. Temos de refletir.""A equipa tem crescido muito, [apesar das três derrotas consecutivas]. Vemos [na equipa] o número de jogadores que não estavam cá o ano passado. Conseguimos juntar este novo grupo, que não é 100% novo, mas é-o quase na sua totalidade. Fizemos uma verdadeira equipa. A qualidade do jogo que nós apresentámos permite encarar aquilo que vem com otimismo".