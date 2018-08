Continuar a ler

Desconsolo, ainda assim, incapaz de anular a esperança de um milagre que José Gomes alimentou até ao final pelos muitos momentos de concretização que a equipa conseguiu criar perante as adversidades.



"É preciso recordar que o jogo esteve aberto mesmo até ao fim, porque o Rio Ave podia, perfeitamente, ter marcado mais golos pelas situações ofensivas que nunca deixou de originar, mas também é verdade que deitámos tudo a perder pelo modo infantil como cometemos alguns erros", lamentou-se o líder vila-condense, confiante num desenrolar de época sereno: "Os jogadores estão tristes e desanimados, mas só podemos estar otimistas e há um sentimento muito forte de que vamos fazer uma época espetacular porque, apesar de tudo, houve espetáculo e futebol até ao fim, num jogo com inúmeras oportunidades."



José Gomes apresentou-se resignado com o ponto final nas aspirações europeias por força da inconsistência defensiva, mas também destacou o fulgor com que o Rio Ave foi capaz de entusiasmar as bancadas quase até ao último suspiro da eliminatória."É verdade que cometemos muitos lapsos, mas a culpa não é só da defesa, é de toda a equipa", desabafou o treinador, convicto na fase de maturação que se vai seguir: "Em circunstâncias normais, não podemos marcar quatro golos e ser eliminados, mas houve erros defensivos graves na sequência de bolas paradas e também no posicionamento, pelo que temos todos de crescer."

Autor: Pedro Malacó