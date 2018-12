José Gomes na hora da despedida: «A minha palavra é de enorme gratidão»

Depois de oficializada a saída de José Gomes para o Reading, o Rio Ave publicou um vídeo no qual o técnico deixa uma mensagem de despedida a toda a "família rioavista", por quem revelou "uma enorme gratidão"."Gostava de dar uma palavra a todo o clube, à família rioavista e é com emoção que digo isto porque não é fácil com 17 jogadores novos, eu também novo, depois de 8 anos fora do país, chegar aqui. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida para regressar à Europa foi entrar no Rio Ave. É um clube organizado, estável, com grandes profissionais, capazes de receber bem quem chega e permitir a quem chega que mostre aquilo que pode transmitir. A minha palavra é de enorme gratidão, de profunda emoção porque, quer queiramos quer não, há uma sensação de o serviço ainda não estar cumprido porque falta o resto da época", confessou."Deixo também uma palavra de profunda gratidão aos meus jogadores, que é a eles que devo tudo o que faço com o treinador. Aos funcionários do clube, que foram excecionais. Esta envolvência, este ambiente familiar fazem com que o Rio Ave, embora não faça parte do lote dos três grandes, tenha uma dimensão extraordinária e seja mais forte do que o que as pessoas pensam", acrescentou, garantindo ainda que o "sentimento não vai desaparecer"."Parece que arrancaram um pedaço de mim com esta saída e isto vai ficar marcado para toda a vida. Se algum dia a vida proporcionar a oportunidade de repôr este pedaço, que com muita emoção vejo que saiu, pois irei fazê-lo com toda a garra, determinação e vontade com que fiz quando cheguei", concluiu.(em atualização)