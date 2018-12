José Gomes no Reading espera fumo branco

Ainda não há fumo branco para a mudança de José Gomes para o Reading, mas poderão surgir novidades nas próximas horas. Ao queapurou, o processo conheceu grandes avanços nas negociações entre os clubes, mas o único fator garantido é que o técnico ainda vai dar o treino da manhã desta sexta-feira, em Vila do Conde.O Rio Ave visita o FC Porto no próximo domingo e a grande dúvida centra-se na disponibilidade de José Gomes para se sentar no banco no Dragão. Não há dúvidas nesta fase que o técnico dos vila-condenses é mesmo o eleito pelo emblema do Championship, tendo sido privilegiado em relação aos nomes do mercado britânico que estavam disponíveis.Conforme o nosso jornal adiantou, António Silva Campos colocou desde a primeira hora a fasquia alta para admitir sequer libertar José Gomes. Como o Reading estava disposto a pagar um milhão de euros ao V. Guimarães por Luís Castro, o Rio Ave apontou para o mesmo valor e ao que tudo indica isso não foi suficiente para demover os ingleses.