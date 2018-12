José Gomes: «Parece-me que há uma falta sobre Vinícius na área do Sporting»

José Gomes, treinador do Rio Ave, lamentou a derrota diante do Sporting e deixou alguns reparos à arbitragem."A favor do Sporting, tenho a apontar duas coisas. No primeiro golo do Sporting, dois jogadores chocam e sem se perceber para quem seria a falta, o Sporting marca rápido fora do local e Xistra manda seguir. Depois para o VAR, parece-me que há uma falta sobre Vinícius na área do Sporting", referiu à Sport TV."Sempre que subimos as linhas e conseguimos pressionar bem, acabámos por criar perigo. Foi um grande jogo de futebol e depois um grande golo do Jovane resolveu a partida. Tivemos algumas oportunidades para fazer o empate, mas não conseguimos e contra isso não há nada a fazer. Conseguimos sair a jogar e levar o jogo para a frente. Isso dá-nos confiança, porque conseguimos criar várias oportunidades contra o Sporting e isso é um sinal de que estamos no bom caminho", analisou o técnico.