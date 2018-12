José Gomes: «Será um grande jogo de futebol»

O treinador do Rio Ave, José Gomes, perspetivou este sábado que o embate de domingo em Guimarães, na 12.ª jornada da Liga NOS, seja "um grande jogo de futebol".O técnico dos vila-condenses aludiu ao bom percurso das duas equipas no campeonato, desvalorizando o menor fulgor do seu conjunto nos últimos jogos da Liga, em que somou duas derrotas e um empate."A equipa não tem estado muito feliz nos últimos resultados, mas tem bases para continuar a acreditar que pode fazer uma excelente época. É com esse espírito que este jogo foi preparado", disse José Gomes.O treinador do Rio Ave falou num Vitória de Guimarães "bem organizado, com um treinador conhecido, que também assenta o seu jogo numa tentativa de controlar em posse", esperando um adversário com iniciativa."Pela forma como têm jogado as duas equipas será um grande jogo de futebol. Não conto com um Vitória à espera de ver o que vai dar o jogo. Não é isso que tem feito nos últimos jogos, até porque tem adeptos que se inquietam com essa forma de estar, e eles próprios vão empurrar a equipa", analisou o técnico da formação da foz do Ave.Questionado se as notícias que dão conta de uma eventual saída do técnico dos vimaranenses, Luís Castro, para o Reading, de Inglaterra, poderá ter uma influência na prestação do adversário deste domingo, José Gomes foi perentório: "Não faço a mínima ideia se é verdade. Mas, se for, é um problema que diz respeito ao Luís Castro e ao Vitoria. Acho que não vai ter influência neste jogo.O treinador dos vila-condense abordou, ainda, o episódio da filmagem do treino do Vitória de Guimarães, esta semana, por um elemento estranho aos vimaranenses, afirmando que o Rio Ave nada teve que ver com essa ação."Tentar fazer algum paralelismo com o Rio Ave é, no mínimo, um absurdo. Com os instrumentos que hoje em dia temos, conhecendo os jogadores e a forma de jogar das equipas, não faz sentido fazer essa associação. Não temos nada que ver com isso", disse José Gomes.Para este desafio, os vila-condenses não podem contar com os lesionados Ronan, Nuno Santos e Joca, mas já têm disponível Gelson Dala, que ficou de fora do último jogo, frente ao Sporting, por pertencer aos quadros dos leões.O Rio Ave, sexto classificado com 18 pontos, desloca-se este domingo a casa do Vitória de Guimarães, quinto também com 18, numa partida agendada para as 17:30.