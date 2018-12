José Gomes: «Sporting apresenta um futebol diferente, não quer dizer que seja melhor»

Rio Ave e Sporting fecham amanhã mais uma jornada da Liga NOS e o treinador dos visitados, José Gomes, espera um "excelente jogo" contra um Sporting de Marcel Keizer que "apresenta um futebol diferente", mas não necessariamente melhor na sua ótica."O Sporting apresenta um futebol diferente. Não quer dizer que seja melhor. Nós em Portugal temos a tendência de sobrevalorizar o que vem de fora. Eles vivem neste entusiasmo da novidade. Fizeram um excelente jogo na quinta-feira e claro que espero um Sporting forte", analisou o técnico vilacondense, que 'apadrinha' a estreia de Marcel Keizer no campeonato.Contudo, e como não pode deixar de ser, José Gomes olha mais para dentro e preocupa-se com a forma como a sua equipa pode contrariar os leões. Desde logo, fazendo-se valer do fator casa...O Rio Ave não perde em casa há cerca de um ano."A invencibilidade caseira é uma curiosidade no meio de outros números. Vamos lutar para amanhã mantê-la viva. Queremos proporcionar o bom futebol que temos proporcionado até aqui", vincou.Fábio Coentrão está convocado, confirmou o treinador, e isso é boa notícia para a equipa: "O Fábio está convocado. Tem um espírito extraordinário e acrescenta muito à equipa."Já no que toca ao duelo particular de goleadores entre Carlos Vinícius e Bas Dost, José Gomes não demorou muito tempo a pensar quando lhe perguntaram se trocava um pelo outro."Não! Não trocava. O Bas Dost é um grande goleador e conhece muito bem o espaço dentro da área, mas o Vinícius, pelas suas características como a mobilidade e velocidade, tem características que o Bas Dost não tem", asseverou, por fim.