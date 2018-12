José Gomes: «Sporting está muito bem, mas tudo pode acontecer»

O Rio Ave visita, esta quarta-feira, o Estádio de Alvalade, onde irá defrontar o Sporting em partida a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.Cerca de duas semanas depois do confronto para o campeonato, dessa feita em Vila do Conde, as duas formações voltam a defrontar-se e, mesmo após a derrota caseira para a Liga NOS, por 3-1, José Gomes não acredita que esta seja "uma missão impossível"."O Sporting tem estado muitissimo bem, com um espirito ofensivo, sempre à procura do golo, com muitos jogadores envolvidos. Vai ser um adversário que ofensivamente vai tentar continuar a mostrar força, mas não considero uma missão impossivel, começou por dizer, garantindo, de seguida, que por ser uma eliminatória, tudo pode acontecer."Tudo pode acontecer. Às vezes um detalhe faz a diferença e uma equipa acaba por ser prejudicada e, portanto, já não há tempo para corrigir. Não há uma segunda volta para tentar dar a volta. Portanto, a concentração e o rigor serão a chave para amanhã", frisou.Questionado sobre uma possível vantagem para este jogo por já ter defrontado os leões antes e por possivelmente já conhecer a ideia de jogo de Keizer, José Gomes desvalorizou, apontando que o caso contrário também se aplica."Não considero isso uma vantagem porque parece que o Sporting tem demonstrado a mesma alegri, a mesma vontade de colocar em campo essa ideia, essa filosofia que privilegia o ataque. Os jogadores são praticamente os mesmos, pode haver uma outra ausência dos dois lados. E portanto essa eventual vantagem por conhecer melhor o treinador fica anulada porque o Keizer também conhece melhor o futebol português e o Rio Ave", sublinhou.Admitindo que existe alguma frustração no seio do plantel pela sequência dos últimos resultados, o técnico vila-condense garantiu, ainda assim, que existe "uma confiança inabalável no processo"."O momento da equipa é um sentimento de alguma injustiça e frustração porque não conseguirmos traduzir em pontos aquilo que temos produzido. Mas mantemos uma inabalável confiança naquilo que temos vindo a fazer e no nosso processo. Amanhã vai ser um jogo difícil, cntra um adversário que marcou mais de 2 dezenas de golos com o novo treinador, mas também vai ser difícil para eles", concluiu.