José Laranjeira de volta ao Rio Ave para assumir funções no scouting

José Laranjeira está de volta ao Rio Ave, desta feira para assumir as funções de chief scout, papel semelhante ao que desenvolvia no Sporting, clube anterior por onde passou.Natural de Vila do Conde e sócio do clube da caravela há 25 anos, Laranjeira regressa a uma casa que bem conhece e onde jogou nas camadas jovens com André Villas Boas.Agora com 36 anos, o scout conta com uma vasta experiência ligada ao futebol, tendo passado por clubes como o Sp. Braga e o Sporting, assim como pelo Trofense, pelo Moreirense e pelo Gondomar, onde foi adjunto de Daniel Ramos.