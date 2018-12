Julio Velázquez mais próximo do Rio Ave

O espanhol Julio Velázquez, de 37 anos, está cada vez mais próximo de ser o eleito do Rio Ave para suceder a José Gomes. O processo só não conheceu avanços mais decisivos devido ao drama familiar do presidente Silva Campos, que obrigou a uma pausa no processo negocial.

O duelo com o P. Ferreira, para a Allianz Cup, ainda ficará a cargo de Augusto Gama como treinador interino. Todavia, o objetivo é que a receção ao Moreirense para o campeonato, a 2 de janeiro, já ocorra com o novo técnico principal no banco. Existem arestas por limar com Velázquez, ficando em espera nomes que agradam, como o de Bruno Baltazar.

Entretanto, o Rio Ave está confiante de que continuará com Léo Jardim e Carlos Vinícius até final da temporada. No caso do guarda-redes, os vila-condenses garantiram uma opção de compra do passe ao Grémio, pelo que terão sempre a última palavra.