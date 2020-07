Junio Rocha agradece apoio de todos

Junio Rocha agradeceu "todas as mensagens de apoio" que recebeu nos últimos dias, depois de ter sofrido uma grave lesão, uma fratura do perónio da perna esquerda, no treino do último sábado, seguindo-se a necessária intervenção cirúrgica.





O defesa-direito do Rio Ave ainda viu o grupo de trabalho dedicar-lhe a vitória do jogo com o Sp. Braga e que recolocou a equipa de Carlos Carvalhal num posto de acesso à Liga Europa da nova temporada."Quero agradecer a todos as mensagens positivas neste momento que vivo. Foi uma situação bem difícil, mas a cirurgia foi um sucesso e quero dizer muito obrigado ao Rio Ave por prestar todo o apoio necessário. Estarei na torcida para o grupo fazer um grande final de temporada. Tenho a certeza que vou voltar ainda mais forte e em breve estarei colaborando novamente com os meus companheiros para lutar pelos objetivos do clube", registou Junior Rocha numa nota enviada pela sua assessoria.