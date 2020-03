Junio Rocha: «As coisas vão voltar ao normal e tenho de estar preparado para o resto do campeonato»

Perante a pandemia de coronavírus, os clubes e os jogadores foram obrigados a adaptar as suas estratégias de treino e passaram a trabalhar a partir de casa. Em declarações à sua assessoria de imprensa, Junio Rocha, lateral-direito do Rio Ave, descreveu os primeiros dias de isolamento social.

"Está a ser completamente diferente de trabalhar no clube. No dia a dia estamos com nossos colegas de trabalho e agora é diferente. Mas também não podemos deixar de treinar pois tenho certeza que este momento vai passar. Sei que daqui a pouco as coisas vão voltar à normalidade e tenho que estar preparado para o resto do campeonato", começou por afirmar.

Assumindo que o seu foco a nível de trabalho tem sido o mesmo como se estivesse a treinar nas instalações do clube vila-condense, o brasileiro explicou ainda como tem sido feita a ligação com a equipa técnica: "Estou a tentar fazer as coisas em casa da forma que os preparadores passaram para nós. Temos pessoas do clube a ajudar-nos, mesmo que seja online, eles estão a dar-nos coisas ‘bacanas’ para fazer".

O jogador, de 23 anos, concluiu apelando a que as pessoas respeitem as normas de segurança. "Temos que ter a consciência de que ficar em casa é importante. Mesmo assim, os jogadores têm de continuar a trabalhar para chegarem ao regresso aos treinos bem preparados", rematou.