Júnio Rocha e o Rio Ave: «Espero afirmar-me de vez»

Júnio Rocha assumiu em entrevista ao brasileiro "Lance" que o seu foco está conseguir afirmar-se de vez no Rio Ave, onde o brasileiro cumpre a segunda época, acumulando um total de 24 jogos, um deles pela equipa de sub-23.





"O Rio Ave é o meu primeiro clube fora do Brasil. Avalio esse meu período no futebol português até aqui, como um período de adaptação, principalmente no futebol. Nas demais coisas não tive tanta dificuldade. Não senti muito a adaptação no clube. Tenho muitos colegas de trabalho brasileiros e a colaboração dos treinadores que tive a oportunidade de trabalhar, que me ajudaram muito. Agora com o técnico Carlos Carvalhal isso melhorou ainda mais", destacou o lateral, apontando ainda as tais diferenças que sentiu na forma da abordagem do jogo."No meu ponto de vista, o futebol português é um futebol mais cadenciado, mais organizado taticamente. É um jogo com mais bola no chão. Espero poder afirmar-me de vez no Rio Ave e poder ajudar da melhor forma, sempre dando o meu melhor, mas também isso não passa só por mim. Tenho dado o meu melhor desde que cheguei aqui para estar à disposição em busca de ajudar. Estou sempre preparando-me, principalmente nesse momento em que tudo está parado. Quando voltar quero dar continuidade ao trabalho e sei que no tempo certo vou jogar e dar alegria para aqueles que estão ao nosso lado", garantiu com esperança de ainda ser útil a Carlos Carvalhal durante esta época.Júnio Rocha só deseja o regresso da competição para ajudar a equipa a segurar o brilhante 5º lugar que ocupa neste momento na Liga e que pode dar uma qualificação para a próxima edição da Liga Europa."Primeiramente espero que tudo volte ao normal. É importante seguir todas as medidas que estão sendo passadas para que isto tudo volte ao normal. E depois espero que o campeonato volte, sendo bem disputado, com uma boa organização e que ocorra tudo bem", concluiu o defesa-direito de 23 anos.