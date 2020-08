Junio Rocha já no ginásio

Após ter sido operado a uma fratura no perónio em junho, Junio Rocha começa a dar os primeiros passos na recuperação. O lateral-direito já não necessita do auxílio de muletas para se deslocar e encontra-se agora a fazer trabalho de ginásio. Para além de Junio Rocha, Léo Vieira e Ronan também não treinaram com o restante plantel. A dupla chegou mais tarde e está a cumprir um plano de segurança devido à Covid-19, tendo trabalhado à margem, ainda que o avançado deva ser integrado hoje.

Noutro âmbito, o jogo de sexta-feira com a Real Sociedad servirá de apresentação do plantel, sendo que antes da partida haverá uma emissão nas redes sociais para dar a conhecer os atletas . A nível de saídas, Bruninho, dos sub-23, vai seguir por empréstimo com opção de compra para o Celta de Vigo B.