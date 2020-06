Junio Rocha operado a fratura do perónio

Junio Rocha, lateral-direito do Rio Ave, contraiu uma lesão grave no treino do passado sábado, concretamente uma fratura no perónio da perna esquerda.





O jogador brasileiro, de 23 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgia esta segunda-feira, no Hospital da Luz, seguindo-se agora um período de recuperação.Junio Rocha tem apenas 10 jogos cumpridos esta temporada pelo conjunto de Vila do Conde.