Junio Rocha regressou ao relvado

Novidade no treino de ontem do Rio Ave com a presença no relvado de Junio Rocha. Embora ainda com as naturais limitações, o defesa-direito entrou na última fase da recuperação à grave lesão que sofreu em junho, uma fratura no perónio esquerdo, e que o obrigou a uma longa missão de sacrifício. Caso não apareçam entraves de última hora, tudo decorrerá dentro do previsto e Junio Rocha deve estar no final deste mês já pronto para poder voltar a entrar nas opções, ele que jogou pela última vez a 23 de junho, entrando a três minutos do fim do jogo em Setúbal, da jornada 28 da Liga.

Entretanto, o clube anunciou a marcação de uma assembleia geral ordinária para o feriado de 1 de novembro. A reunião magna decorre no auditório municipal a partir das 10 horas e tem como principal ponto a apreciação e votação do relatório e contas da época passada.