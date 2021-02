Júnior Brandão é reforço do Rio Ave

E eis que, em cima do fecho do mercado, o Rio Ave assegura a contratação de mais uma reforço. O conjunto rioavista anunciou que Júnior Brandão, avançado de 26 anos, vai reforçar a equipa de Miguel Cardoso até ao final da época, por empréstimo do Ludogorets.





Depois da saída de Bruno Moreira e da lesão de André Pereira, os vila-condenses resolvem assim uma das lacunas que apresentavam no plantel. O jogador brasileiro vai concorrer com Ronan e Gelson Dala por um lugar na frente de ataque."O jogador, pertencente aos quadros do Ludogorets, esteve emprestado, na época transata, ao Atlético Clube Goianiense, da Série A brasileira, contando ainda no currículo com os iranianos do Persepolis e os brasileiros do Goiás EC, Iporá EC e Primavera-MT", podia ler-se na publicação do Rio Ave.