Costinha, lateral de 18 anos que atuava nos juniores do Rio Ave, assinou esta quarta-feira um contrato profissional com a equipa principal dos vila-condenses.Segundo um comunicado do clube, o vínculo é válido por cinco anos e o jogador tem o objetivo de "provar o valor para ganhar espaço" no plantel.

Autor: Luís Miroto Simões