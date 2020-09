Kieszek quer mostrar superioridade na Europa

O guardião Kieszek não atribui favoritismo ao Rio Ave na eliminatória europeia com o Borac, na Bósnia-Herzegovina, mas ressalva que a equipa terá de "mostrar em campo que é melhor". Salientando a importância do desafio de amanhã, o polaco reforça que "é preciso tempo" para que qualquer equipa esteja afinada. Kieszek recordou ainda a sua experiência europeia: "No Sp. Braga jogou o Eduardo, no Estoril joguei eu e gostei muito, já no Porto sabia festejar, atendendo aos títulos conquistados."

Entretanto, será Augusto Gama a fazer a antevisão do duelo europeu, pois, contrariamente à Liga Portugal, a UEFA não valida o estatuto de Mário Silva pelo facto de estar inscrito no curso de treinador de IV nível.

A comitiva vila-condense parte esta manhã rumo à cidade de Banja Luka, em voo charter, sendo que a equipa vai treinar ao final da tarde no Estádio Gradski.

No jogo com o Borac, o Rio Ave já irá envergar na camisola a referência à Associação Portuguesa de Paramiloidose, no âmbito do projeto social do Rio Ave, que apoia esta instituição em 2020/21.