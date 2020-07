Kieszek: «Tentar chegar à Europa»

O polaco Kieszek foi distinguido como o homem do jogo pelo operador televisivo, mas fez questão de não ficar com os louros. “A minha exibição? Faz parte do meu trabalho”, realçou, antes de analisar o jogo: “ Tivemos oportunidades e acho que merecíamos sair com a vitória. Jogámos bem na segunda parte, apesar do clima, e justificámos outro resultado”. A ambição é clara: “Temos mais dois jogos pela frente e vamos tentar chegar a um lugar europeu”, assumiu.

Por seu turno, o madeirense Pelágio queria mais: “Entrámos com a ambição de vitória e o facto do Kieszek ter sido o melhor em campo mostra o mérito que ele teve em negar várias oportunidades”, considerou. Correa e Joel (lesionou-se no aquecimento) vão ser hoje reavaliados.