Kieszek: «Toda a gente estava com confiança para bater os penáltis»

O Rio Ave venceu os turcos do Besiktas no desempate por penáltis (4-2), após o 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, seguindo em frente na competição.





"Futebol é assim, acho que merecemos ganhar. Desculpa perdi um pouco a voz… Jogámos muito bem, tivemos muitas oportunidades claras para fazer golo mais cedo. Fizemos aos 85, o jogo são 90 e tal... Ganhar aqui nos penáltis é especial", disse Kieszek, frisando que a equipa não tremeu na hora decisiva."A equipa estava toda muito confiante mesmo antes dos penáltis, com toda a gente com confiança para bater. Ontem treinámos porque temos de treinar isto também", referiu."Besiktas é grande clube mas é no campo que se decide. Acho que estamos muito bem fisicamente, na Bósnia marcámos aos 91 e 95, em Tondela 80 e tal, aqui também e fomos a prolongamento e penaltis. Estamos muito bem", concluiu.