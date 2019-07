Léo Jardim ruma ao Lille

Léo Jardim está prestes a tornar-se jogador do Lille. De acordo com a imprensa francesa, o guardião brasileiro, de 24 anos, tem tudo acertado com o emblema gaulês, devendo realizar os habituais exames médicos esta quinta-feira e, de seguida, assinar um contrato válido para as próximas cinco épocas.





Contratado em definitivo recentemente pelo Rio Ave ao Grémio, por uma verba a ronda o milhão de euros, Léo Jardim deverá valer uma transferência até seis milhões de euros, mediante determinados objetivos. Ora, de acordo com a imprensa local, os vila-condenses terão direito a 70 por cento, ficando os restantes 30 para o Grémio.