Léo Vieira é reforço para a baliza do Rio Ave

Léo Vieira reforça a baliza do Rio Ave. O guarda-redes brasileiro, de 29 anos, foi formado no São Paulo e vai estrear-se na Europa após uma carreira a representar clubes do seu país.





O guardião, anunciado pelos vila-condenses há minutos, assinou contrato válido por três épocas, fez exames médicos esta segunda-feira e estará em breve a trabalhar sob as ordens de Mário Silva.