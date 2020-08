Léo Vieira: «Não vejo a hora de começar a trabalhar»

Eis as primeiras sensações de Léo Vieira em pleno relvado do Estádio do Rio Ave. O guarda-redes que tinha representado ultimamente o Atlético Paranaense falou pela primeira vez, aos meios do clube, como jogador rioavista e deu conta do que o convenceu a vir para Portugal e da ansiedade para começar a treinar.









"Estou muito feliz, ansioso pela oportunidade. Espero poder ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. Venho com muita vontade, muito respeito, o Rio Ave é um clube que tem vindo a crescer ao longo dos anos. O projeto motivou-me bastante. Não vejo a hora de começar a trabalhar com os guarda-redes e os colegas para ajudar o mais rápido possível", vincou o guardião, de 29 anos.