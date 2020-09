Leonardo Azevedo é reforço dos sub-23 do Rio Ave

O lateral-esquerdo Leonardo Azevedo é reforço para a equipa sub-23 do Rio Ave. O jovem chega a Vila do Conde por empréstimo do Grémio Anápolis.





O Grêmio Anápolis chegou ao acordo para empréstimo do jovem lateral esquerdo Leonardo Azevedo, de 18 anos, por duas temporadas ao Rio Ave. O jogador já está a treinar com a equipa sub23 do clube", podia ler-se no comunicado do clube brasileiro.Até este momento, a equipa sub-23 do Rio Ave soma uma vitória e um desaire na Liga Revelação.