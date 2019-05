Livro imortaliza historial

Dentro das comemorações do 80º aniversário do Rio Ave, foi lançado ontem o livro ‘80 Anos de História’, tendo como palco do evento o Salão Nobre do Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde. A obra foi feita em conjunto pelos jornalistas Márcia Vara e André Veloso e foi muito elogiada por António Silva Campos, ele que foi o grande impulsionador para que pedaços da história das oito décadas de vivências do clube ficassem registados para a posteridade.

As comemorações prosseguem amanhã com a Gala Verde e Branca e vão terminar na sexta-feira, com as habituais romarias aos cemitérios da cidade e a missa solene, na parte da manhã, e por fim o jantar de aniversário.