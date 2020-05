Lonas gigantes com fotografias dos sócios a "apoiar" a equipa

Os responsáveis do Rio Ave optaram por uma medida original e lançaram esta tarde uma campanha que visa ter os sócios "mais perto" da equipa nos 5 jogos da Liga que faltam disputar em casa para finalizar a época.





Assim, qualquer associado ou simples adepto deve enviar uma fotografia para o clube, isto até meio da próxima semana, sendo que depois serão colocadas duas lonas gigantes no mesmo local onde habitualmente está a claque nos jogos da equipa em casa, bem ao lado do túnel de acesso aos balneários. Uma forma de homenagear os adeptos durante os jogos à porta fechada.Eis a singular mensagem que o clube colocou no seu site e dirigida aos sócios:"Vivemos tempos de distância. Numa altura em que não podemos estar juntos, nós queremos que estejas na mesma presente! Queremos que estejas ao nosso lado e ao lado dos nossos jogadores no regresso do campeonato! Por isso queremos trazer os nossos sócios para o nosso estádio. Queremos ver e sentir o vosso apoio com as medidas de segurança que todos temos que seguir.Para isso, vais ter de seguir os seguintes passos:1- Tira uma foto da cintura para cima (apenas uma pessoa por foto);2- Tira a tua foto num sítio iluminado, de preferência com luz natural;3- Usa um fundo neutro, como por exemplo, uma parede branca;4- Equipa-te a rigor! Veste a camisola do Rio Ave FC;5- Essa foto simboliza o teu amor pelo clube, por isso, expressa a tua paixão pelo Rio Ave FC;Depois de seguir estes passos, envia a tua foto"