Lucas Piazón após a eliminação do Rio Ave: «Caímos de pé»

O Rio Ave falhou o acesso à fase de grupos da Liga Europa ao perder, no desempate por penáltis, frente ao o AC Milan. Após o encontro, o médio Lucas Piazón lamentou o desfecho do playoff e defendeu que os vilacondenses mereciam mais.





"Estivemos perto, muito perto muitas vezes, mas não conseguimos fechar. Estou orgulhoso da equipa. Lutámos até final, faltou um pouco de sorte e merecíamos mais. Tivemos controlo, reagimos bem. Eles vieram para cima, mas segurámo-nos bem. O futebol foi injusto, mas bola para a frente. Caímos de pé", afirmou o médio brasileiro."Caiu do céu. Mesmo o primeiro golo… A partir daí colocámos a bola no pé, fomos à procura da reviravolta, eles não conseguiam chegar à área com perigo. No último lance, chutão na frente, a bola bateu na mão, fizeram o 2-2. Estivemos muito perto, mas não deu."