Lucas Piazón é reforço do Rio Ave

O Rio Ave acaba de confirmar oficialmente a entrada de Lucas Piazón no plantel de Carlos Carvalhal.O avançado brasileiro chega emprestado pelo Chelsea durante dois anos. Aos 25 anos, Piazón aposta numa nova etapa da carreira, depois de sucessivamente emprestado a vários clubes.Na época passada, esteve nos italianos do Chievo, mas foi no Championship inglês que mais deu nas vistas, nomeadamente ao serviço do Reading (2015/16) e Fulham, onde esteve entre 2016 e 2018 e sempre cedido pelo Chelsea. Piazón também já esteve no Málaga, Vitesse e Eintracht Frankfurt, pelo que se trata de um jogador com experiência vasta por toda a Europa.Carlos Carvalhal conhece bem as quaidades deste avançado que começou a dar nas vistas no São Paulo, sendo contratado pelo Chelsea em 2011. Piazón terminava contrato com o clube inglês em 2020, pelo que obviamente renovou o vínculo para confirmar este empréstimo de dois anos aos vila-condenses.