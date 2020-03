Lucas Piazon: «O meu contrato é de dois anos de empréstimo e estou aqui para o cumprir"

O Rio Ave realizou, esta terça-feira, uma visita a uma escola primária de Vila do Conde e Lucas Piazon aproveitou para comentar a recente decisão da realização dos jogos da 1ª e 2ª Liga à porta fechada. "Nunca joguei à porta fechada, vamos descobrir a sensação na sexta-feira. Costumamos fazer jogos amigáveis à porta fechada, mas jogos oficiais vai ser a primeira vez, vai ser algo diferente. No entanto, vamos encarar o jogo da mesma forma", começou por afirmar o médio-ofensivo.





Salientando a qualidade do campeonato português, o brasileiro falou ainda da sua situação contratual com o clube de Vila do Conde: " O meu contrato é de dois anos de empréstimo e estou aqui para o cumprir. O Chelsea faz um trabalho de acompanhamento dos jogadores emprestados, mas é um procedimento normal no clube.O único clube onde tive dois anos de empréstimo foi o Fulham e acho que foi o clube onde tive a minha melhor passagem. Depois do segundo ou do terceiro empréstimo disse que não queria ficar apenas um ano num clube. Nesse sentido, seria bom se eu pudesse cumprir os meus dois anos de empréstimo aqui".O equipa comandada por Carlos Carvalhal igualou o recorde de jogos sem perder do clube, marca que, tal como explicou Piazon, o plantel quer ultrapassar já esta sexta-feira. "Ficámos a saber do recorde de jogos sem derrotas na semana passada, antes do jogo com o FC Porto. Conseguimos alcança-lo num jogo difícil e agora podemos bater o record. Se tudo bater certo, vamos conseguir. O P. Ferreira vai precisar do resultado porque está a lutar para subir na tabela. Sabemos que eles vão dar e que não vai ser fácil, mas vamos fazer um bom jogo e, se tudo der certo, vamos conseguir os três pontos", frisou.Lucas Piazon concluiu assumindo o desejo de jogar a Liga Europa pelo Rio Ave na próxima temporada.