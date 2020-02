Lucas Piazón: «Podíamos ter ido para o intervalo com 2 ou 3-0»

Lucas Piazón apontou o golo do Rio Ave no empate (1-1) diante do Sporting e marcou pela 4.ª vez com a camisola dos vila-condenses.

No final da partida o extremo brasileiro emprestado pelo Chelsea lamentou que o Rio Ave não tenha conseguido ampliar a vantagem mas sublinhou a exibição positiva da equipa, especialmente na primeira parte.





"Parece que perdemos... Mas fizemos um bom jogo, podíamos ter ido para o intervalo com 2 ou 3-0. Não conseguimos fazer mais um golo, para ficarmos mais tranquilos. O 1-0 é sempre perigoso e num lance de contra-ataque o Bolasie, que é muito forte fisicamente, carregou, carregou e conseguiu aquele penálti. Tentámos, jogando bem e saímos de cabeça erguida", explicou Lucas Piazón na flash interview, à SportTV."A equipa está bem. Desde o início do ano temos sido sólidos atrás e bem consistente no ataque. É continuar assim. Temos um bom futuro pela frente.""Sinto-me bem, a equipa sabe pôr a bola no chão e jogar bom futebol e isso facilita para mim."