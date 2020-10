Magrão chega para a baliza

O Rio Ave oficializou a chegada de Magrão ao clube. Trata-se de um guarda-redes de 20 anos, ex-Palmeiras e que assinou um contrato com os vila-condenses de quatro épocas, ou seja até junho de 2024.





Magrão vai evoluir com maior regularidade na equipa B ou na de sub-23 do Rio Ave, fazendo a "ponte" para o plantel principal como terceiro guarda-redes, onde estão Kieszek e Léo Vieira. No fundo, Magrão fica com o papel que era de Carlos Alves, este cedido por uma temporada ao Trofense, do Campeonato de Portugal, depois de renovar o contrato com o Rio Ave até 2022.