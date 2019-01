Makaridze rescindiu contrato com o Rio Ave

Makaridze já não é jogador do Rio Ave. O guarda-redes georgiano e o emblema vila-condense chegaram a acordo para a cessação do vínculo existente, que era válido até ao final da presente temporada.O guardião, refira-se, chegou a Vila do Conde na época passada, mas não teve vida fácil, somando apenas dois encontros de caravela ao peito, ambos no arranque da atual campanha e para a qualificação da Liga Europa.Posteriormente, Makaridze foi submetido a cirurgia a uma hérnia, que o manteve afastado dos relvados durante um largo período.Numa nota informativa publicada no seu site, o Rio Ave deseja "as maiores felicidades profissionais e pessoais" ao jogador.