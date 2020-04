'Marca' de olho no modelo de jogo de Carlos Carvalhal: «Se queres ser como os melhores, inventa»

A 'Marca' dá esta segunda-feira destaque a Carlos Carvalhal e ao Rio Ave, que segundo dados da GoalPoint é a sexta equipa com maior circulação progressiva da posse de bola nas principais ligas europeias, apenas superada por Barcelona, PSG, Juventus, Bayern Munique e Real Madrid.





Quais as equipas que melhor circulam a bola? E quais as mais fortes a recuperá-la rapidamente?



Recorrendo a métricas novas, analisámos as principais ligas europeias e descobrimos bons exemplos na #LigaNOS em ambos os casos, um deles surpreendentehttps://t.co/VRe0RxiBUe — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) April 3, 2020

O jornal espanhol quis saber o que está na origem do sucesso dos vila-condenses e falou com o técnico português para saber mais sobre um projeto que Carvalhal assumiu, em entrevista , pretendia "experimentar coisas novas"."Era uma proposta aliciante que não está baseada nos sistemas tradicionais mas sim em conceitos. Se queres ser como os melhores, inventa, cria algo novo e com o tempo vais ter êxito", explicou o técnico português à 'Marca'."Sabíamos que esta ideia podia valorizar o nosso jogo e os nossos jogadores. Somos uma equipa de passe mas, como disse Guardiola, ter a posse de bola na defesa não é tão difícil e pode ser negativo. A posse que defendemos é qualitativa e mais agressiva, procura penetrar nas defesas adversárias e encontrar jogadores entrelinhas com passes verticais para chegar à baliza. Jogamos um futebol atrativo", acrescentou.Carlos Carvalhal defende que o Rio Ave é uma das duas equipas que praticam o melhor futebol em Portugal. "O início da época não foi brilhante mas eu tinha altas expectativas. Aos poucos fomos melhorando e eu diria que somos, a par do Sp. Braga, a equipa que melhor jogou em Portugal esta temporada", justificou.