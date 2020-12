Mário Silva ambicioso: «Queremos chegar longe e vencer a Taça de Portugal»

O Rio Ave defronta o Famalicão, este sábado, com os índices motivacionais em alta. As ambições na Taça de Portugal passam por vencer o troféu e é com esse espírito que os vila-condenses estão a encarar o duelo com o adversário da Liga NOS.





"Todos os jogos são importantes e o próximo é sempre o das nossas vidas. Vamos jogar para uma prova em que apostamos muito, queremos chegar longe e vencer a competição. É um objetivo do clube ao longo dos anos e queremos continuar com essa tradição, sabendo que será um jogo complicado. Queremos estar até ao final e tudo vamos fazer para que isso aconteça", garantiu Mário Silva, sabendo de antemão que a missão de hoje será árdua. "Serão duas equipas fortes em campo, num só jogo. Será de um grau de dificuldade alto, entre duas equipas técnicas e jogadores competentes, e tudo vamos fazer para conseguir ganhar o jogo. É um só jogo, como disse, e, por isso, vamos tentar aproveitar o máximo de situações de golo que conseguirmos para ganhar o jogo", sublinhou.O treinador admitiu que poderá fazer algumas alterações na equipa titular, mas com a ressalva de que "entrarão sempre os melhores para este jogo".