Mário Silva apela à coesão no assalto a outra prova

O técnico Mário Silva assume a importância que os três pontos hoje em discussão, no Cidade de Barcelos, representam para as aspirações de o Rio Ave conseguir qualificar-se para a Allianz Cup e foi perentório a identificar o triunfo como o único resultado que é capaz de dar corpo à ambição.

“Há vários candidatos na luta pelo apuramento para a Allianz Cup, mas as contas só se fazem no fim, pelo que vamos jogar com empenho e tentar fazer o nosso papel”, comentou o responsável dos vila-condenses, convicto no sucesso do processo defensivo e garantindo que “a equipa está preparada para lidar com os dois modelos táticos que o Gil Vicente pode explorar”: “Será uma partida de elevado compromisso pelo interesse das duas equipas nos pontos. Acredito que a consistência defensiva abre mais perspetivas de triunfo, mas é obrigatório passar das palavras aos atos. Há várias situações estratégicas acauteladas, mas, essencialmente, temos de ser compactos a defender e mostrar uma dinâmica agressiva.”