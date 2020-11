Mário Silva e o bom momento de forma do Rio Ave: «Jogadores querem continuar a ganhar»

A primeira vitória do Rio Ave até pode só ter surgido na quinta jornada da Liga NOS, mas a verdade é que o conjunto orientado por Mário Silva conseguiu dar sequência a isso e soma agora dois triunfos consecutivos. Na antevisão do embate frente ao Belenenses SAD, o técnico dos rioavistas deu ênfase à vontade que a equipa tem em dar sequência ao bom momento de forma.





"Esperamos um jogo difícil. Temos um campeonato com bons valores e com bons treinadores e todas as equipas se apresentam a um nível competitivo grande. O Belenenses SAD é uma equipa difícil, bem orientada por um treinador competente que dá à sua equipa uma forma de jogar intensa e agressiva. É uma equipa que defende e ataca bem e vai ser duro para nós. Mesmo assim, temos duas vitórias consecutivas e agora queremos continuar, vamos à procura da terceira. Os jogadores estão motivados e querem continuar a ganhar. Estamos confiantes para o jogo de amanhã", referiu.O Rio Ave jogou frente ao Moreirense, clube que tem um surto de Covid-19, na última jornada, aspeto que, na visão de Mário Silva, não afetou o plantel: "A população em geral vive constantemente com esta incerteza, mas tentamos fugir a isso. Sabemos que o aconteceu ao Moreirense, a quem mando um abraço, pode acontecer a qualquer equipa. Temos de conviver com isto e focarmo-nos naquilo que é o nosso trabalho diário. Pela paixão que todos temos, espero que o futebol possa continuar sempre. Temos tido a sorte e os cuidados para não sermos infetados, mas sabemos que corremos o risco de perder argumentos em qualquer momento".O técnico concluiu dizendo que o facto de ter Diego Lopes, Francisco Geraldes e Lucas Piazón como opções para a posição de médio-ofensivo de lhe dá boas dores de cabeça e analisando os casos individuais de Pedro Amaral e Pelé. "O Pedro é um grande profissional, é um belíssimo jogador. Jogando ou não jogando sempre demonstrou grande profissionalismo, jogando ou não jogando, e o segredo, se calhar, é mesmo esse. Agarrou a oportunidade, cumpriu, fez um bom jogo e esperamos que assim continue. O Pelé é um jogador de qualidade. Veio dar-nos consistência, equilíbrio e força no meio-campo. No entanto, isso não quer dizer que se o Pelé não jogar não vamos ter isso. O Tarantini, o Jambor e o Filipe Augusto também nos deixam seguros", rematou.O embate entre Belenenses SAD e Rio Ave está agendado para as 20h30 desta sexta-feira.