Mário Silva é o novo treinador do Rio Ave

Mário Silva é o sucessor de Carlos Carvalhal no comando técnico do Rio Ave. O acordo com o treinador foi alcançado na noite desta quinta-feira, confirmando-se assim o regresso a Portugal após uma experiência nos espanhóis do Almeria.





Depois de vários anos nos escalões de formação do FC Porto, onde venceu a Youth League em 2018/19, Mário Silva chega finalmente ao principal escalão do futebol português. No início desta semana estev próximo de assinar com o V. Guimarães, que acabou por optar por Tiago Mendes.António Silva Campos volta assim a apostar num treinador jovem e sem grande experiência a este nível, à semelhança do que já havia feito (com grande sucesso) quando apostou em Nuno Espírito Santo e Miguel Cardoso.